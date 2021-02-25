Melih Aşık: Zafer Havaalanı görülmemiş bir para tuzağı oldu

Kütahya, Afyon ve Uşak illeri arasında yer alan Zafer Havaalanı görülmemiş bir para tuzağı oldu. Yıllık 1 milyon 279 bin yolcu garantisi verilen havaalanı geçen yıllarda yüzde 5 kapasiteyle çalışıyordu. 2020 yılında pandeminin etkisiyle kullanım oranı yüzde 1’e düştü. Verilen garantinin yüzde 99’unu devlet ödeyecek. Bu miktar da 57 milyon lira tutuyor.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz araştırdı. İşletmeci şirketle yapılan sözleşmede ‘mücbir sebep’ maddesi bulunduğunu ortaya çıkardı. Yavuzyılmaz, pandeminin bir mücbir sebep oluşturduğunu, bu yüzden devletin verdiği yolcu garantisinin de aynen uygulanamayacağını belirtiyor. CHP’li vekil, farkın ödenmemesi için DHMİ’ye çağrıda bulunuyor.

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Melih Aşık’ın yazısı