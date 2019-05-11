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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: YSK’nın 4’e 7 oyla alınan kararının akla getirdiği film..

YSK’nın İstanbul seçimini 4’e 7 oyla reddetmesi konusunda çeşitli analizler yapılıyor. Aklımıza yıllar öncesinin bir filmi geliyor. Başrolünü Alberto Sordi’nin oynadığı filmde İkinci Dünya Savaşı sonunda evlerine dönmeye çalışan üç askerin öyküsü anlatılır. Askerler aç biilaç yolculuk ederken ellerine içinde şahane salamların, peynirlerin, içkilerin bulunduğu bir koli geçer. Koliyi açıp içindekileri yemek ne kanuna, ne ahlaka uyar. Ancak karınlar aç, kolinin muhtevası tahrik edicidir. Oylama yapalım denir. Üç askerin ikisi koliyi açıp yemek yönünde oy kullanır. Alberto Sordi kurnaz davranır:

Ben karara muhalifim, der, ancak 2’ye 1 azınlıkta kaldım. Bu durumda koliyi açıp yiyebiliriz.

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Melih Aşık’ın yazısı

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