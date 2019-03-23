Melih Aşık: Yeni Zelanda terör karşısında bütün dünyaya anlamlı bir ders verdi

Yeni Zelanda halkı ve politikacıları, terör karşısında bütün dünyaya anlamlı bir ders verdiler. Ne mi yaptılar?

– Terörü siyasi tartışma konusu yapmadan, bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu dünyaya anlattılar.

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– Teröristin din ve ırk düşmanlığı yaratma çabasını ilk andan itibaren uyguladıkları dayanışmayla yok ettiler.

– Başbakan Ardern genç yaşına rağmen ustaca davranışlarla küresel bir bilinçlenme yarattı, olayın dünya çapında bir din sürtüşmesi yaratmasına izin vermedi.

– İnsanları kin ve düşmanlığa sevk etmeden teröristi hem yargıda hem vicdanlarda mahkûm ettiler.

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Melih Aşık’ın yazısı