Melih Aşık: Yeni Zelanda terör karşısında bütün dünyaya anlamlı bir ders verdi

Yeni Zelanda halkı ve politikacıları, terör karşısında bütün dünyaya anlamlı bir ders verdiler. Ne mi yaptılar?
– Terörü siyasi tartışma konusu yapmadan, bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu dünyaya anlattılar.
– Teröristin din ve ırk düşmanlığı yaratma çabasını ilk andan itibaren uyguladıkları dayanışmayla yok ettiler.
– Başbakan Ardern genç yaşına rağmen ustaca davranışlarla küresel bir bilinçlenme yarattı, olayın dünya çapında bir din sürtüşmesi yaratmasına izin vermedi.
– İnsanları kin ve düşmanlığa sevk etmeden teröristi hem yargıda hem vicdanlarda mahkûm ettiler.