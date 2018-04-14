Melih Aşık: Yeni model başarılı öğrencileri başarısız okullara yönlendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı kendi yönetimindeki okulları nitelikli – niteliksiz diye ayırıyor. Kendi yönettiği okulların yüzde 90’ını niteliksiz diye niteliyor. Sisteme “sınavlı – sınavsız” gibi bir ad yakıştırılabilirdi. Buna bile lüzum görülmemiş!

Nitelikli okullar tümünün sadece yüzde 10’u… Onlara da sınavla giriliyor. Ancak nitelikli diye sınıflandırılan okulların arasına niteliksizler sokulduğu gibi pek çok nitelikli okul da niteliksizler sınıfına alınmış… Başarılı Anadolu liseleri başarısızlar sınıfına ayrılmış. 34 ilde Anadolu lisesi tercihler arasına alınmamış. Bu okullara yönelik bir nevi itibarsızlaştırma uygulanmakta.

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer diyor ki:

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“Eskişehir’de 15 okul ‘nitelikli’ diye açıklandı, 4 fen lisesi, 2 sosyal bilimler lisesi, 2 Anadolu lisesi, 5 meslek lisesi, 2 imam-hatip lisesi. Ama bakıyoruz, ilimizin en başarılı 7 Anadolu lisesi bu listede yok.”

Nitelikli okul listesinde 222 Anadolu Lisesi, 297 imam hatip lisesi var… Yeni model başarısız öğrencileri başarılı okullara, başarılı öğrencileri başarısız okullara yönlendiriyor. Öğrenciyi kendi istediği değil, iktidarın istediği okullara gönderiyor.

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Öğrencinin istediği okulun kontenjanı dolmuşsa ne olacak? İşin o yanı da karanlık…

Melih Aşık’ın yazısı