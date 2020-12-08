Melih Aşık: Yasaklar koyacağımıza nerede yanlış yaptığımızı ortaya çıkarsak iyi olmaz mı

Bizde sokağa çıkma yasakları, yaş sınırlamaları kaldığı yerden yine başladı. Bunları geçen bahar aylarında da uyguladık. Ne var ki bugün salgında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüyüz. Demek ki bazı uygulamaları yanlış yaptık. Bazıları yetersiz kaldı. Örneğin kafelerde, lokantalarda temizliği sağlayamadık. Denetimler yeterli olmadı. Ulaşımı iyi yönetmedik. Yurda girişleri yeterince kontrol edemedik. Anlamlı anlamsız yasaklar koyacağımıza önce nerede ne yanlış yaptığımızı ortaya çıkarsak, önlemleri o taraflara yöneltsek iyi olmaz mı?
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