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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Uyuşturucu çok daha vahim olmasına rağmen bir türlü siyasetin gündemine gelmiyor

Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkez (TUBİM) 2019 raporuna göre, kırmızı ve yeşil reçeteyle verilen ve bağımlılık yapıcı özelliği bulunan ilaçların amaç dışı kullanımı 2018’de bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat artmış. Sahte reçete kullanımı yoğunlaşmış.

Sigaraya karşı -çoğu zaman lafta da kalsa- belli bir mücadele sürüyor. Uyuşturucu ise çok daha vahim olmasına rağmen bir türlü siyasetin gündemine gelmiyor. Oysa sigaradan çok daha büyük bir tehlike var karşımızda. Hem insanları çürütüyor hem mafya ve teröre kazanç sağlıyor.

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Melih Aşık’ın yazısı

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