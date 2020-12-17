Melih Aşık: Uygun şekil ve uygun zamanlama ne olacak? Meçhul…

Ekranlarda ve sütunlarda ABD’ye karşı misilleme yolları tartışıladursun…

Türkiye’nin ani bir karşılık vermeyeceği Dışişleri Bakanlığı’nca çoktan açıklandı: “Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır.”

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Uygun şekil ve uygun zamanlama ne olacak? Meçhul…

Aslında ABD ambargosu 2019’da Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla başlamıştı.

Türkiye’nin hava savunması planlamasını altüst eden Washington, ayrıca 1.5 milyar dolar ödenmiş 6 adet F-35 uçağımıza el koydu.

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Türkiye bu ağır eşkıyalık karşısında ne mi yaptı?

Ne yaptığını Pentagon sözcüsü Jessica Maxwell geçen temmuz ayında açıkladı: Türk şirketlerinin F-35 uçağı için ürettiği 139 parçanın üretiminin 2022 boyunca devam etmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Türkiye haklı bir misillemeyle 139 parçanın üretim ve ihracatını durdursaydı, F-35 projesini -geçici de olsa- felç edebilirdi. ABD’nin yeni tedarikçi bulması bir iki yılını alırdı.

Melih Aşık’ın yazısı