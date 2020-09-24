Melih Aşık: Türkiye bu tehlikeli gidişe karşı ne yapıyor?

Güney Kıbrıs kime karşı silahlanacaktır?

Belli ki Türkiye’ye ve KKTC’deki Türk askeri birliklerine karşı.

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Çünkü etrafında başka düşmanı yok.

Peki, Türkiye bu tehlikeli gidişe karşı ne yapıyor? İktidar ve muhalefetten zayıf iki açıklama dışında hiçbir tepki görmediğimizi belirtelim.

Rum Yönetimi’nin 1997 yılında Rusya’dan S-300 füzeleri almaya kalkıştığı zaman Türkiye’nin gösterdiği tepkiler hatırlardadır. Ankara, füzelerin Kıbrıs’a ulaşmaması için abluka uygulayacağını, füzeler monte edildiği takdirde hava hücumuyla tahrip edeceğini çok açık dille bildirmişti.

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Rumlar bu tepkiler üzerine füzeleri alamadı. S-300 füzeleri Girit Adası’na hapsedildi. Günümüzde şartlar çok daha kritik.

Melih Aşık’ın yazısı