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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Tarikatların verdiği eğitim çağımıza uygun mu? Tartışılması gereken bu

En az 1 milyon çocuğun tarikatlarda eğitim gördüğü söylenirken…

Acaba bu tür eğitimin çocuklara ve gençlere ne gibi faydaları vardır?

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Bakınız, tarikatları olumsuzlayan eğitimciler hangi sakıncalar üzerinde duruyor:

– Tarikatlarda çocuklara ve gençlere teslimiyetçi kültür aşılanır.

– Eğitim, lidere sorgusuz sualsiz inanma ve itaat üzerine kuruludur.

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– Bu yapı bireyin hür düşünce sistemini yok eder.

– Kişinin dünya görüşü, ait olduğu tarikat tarafından şekillenir.

– Liderin yönlendirdiği tek tip insan yaratılır.

– Çocuk ve gençler şeyhin karşısında bir şeyi yanlış da bulsa söyleyemez. Çünkü saygısızlık sayılır. Böylece bireylerin ve toplumun kendini geliştirmesi, doğrulara yönelmesi önlenir.

Böyle bir eğitim ve kültür çağımıza uygun mudur? Tartışılması gereken budur.

Melih Aşık’ın yazısı

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