Melih Aşık: Tarikatları memnun eden ve güçlendiren ikinci girişim

Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle…

TSK’ya subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları’na giriş şartlarında önemli bir değişiklik yapıldı. Önceki yönetmelikte bulunan “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” hükmü kaldırıldı. Bunun yerine, “terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibatı bulunmamak” şartı getirildi.

Reklam

(…)Son günlerin en kritik kararlarından biri de bu yeni yönetmelik oldu.

İstanbul Sözleşmesi’nin en başta tarikat ve cemaatleri memnun ettiği biliniyordu. Yukardaki karar da tarikatları memnun eden ve güçlendiren ikinci girişim oldu.

İktidarın, tarikatlara yönelik bu yaklaşımları seçime yönelik hamleler olarak değerlendiriliyor.

Reklam

Melih Aşık’ın yazısı