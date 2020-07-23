Melih Aşık: Tapu müdürlüğü ve arşivi alelacele taşınıyor, yeni Ayasofya Müzesi olacakmış

Sultanahmet’teki Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’ne geçen hafta emir gelmiş. Genel Müdürlük Binasının (Defter-i Hakani Nezareti Binası) 24 Temmuz tarihine kadar yani bir hafta içinde boşaltılması istenmiş. Binaya Ayasofya Müzesi’ndeki kimi eşya ile idari birimler gelecekmiş. Burası yeni Ayasofya Müzesi olacakmış. İstanbul Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü şu sırada telaşla, Asya yakasında alelacele bulunan kimi binalara taşınıyor.

Bina 1743 yılında ahşap olarak inşa edilmiş, 1881’de beton yapıya dönüştürülmüş, o gün bugün aynı işlevi görüyor.

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(…)Bir haftada üç odalı evinizi taşıyamazsınız. Böylesi değerli bir arşivin hiçbir hazırlık yapılmadan bir haftada taşınması nasıl mümkün olur? Bunu biz soruyoruz ama kararı verenler sormamış kendilerine. Emir demiri kesmiş. Yazıktır.

Melih Aşık’ın yazısı