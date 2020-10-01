Melih Aşık: Suudi Arabistan’ın kararının turizme de önemli etkisi olacak

Suudi Arabistan hükümeti, bizim ürünlere ambargo ilan etti, ‘Made in Turkey’ yazan hiçbir ürünü ithal etmeyeceğini açıkladı.

İki ülke arasında 6 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı.

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Müteahhitler Birliği, Suudilerin Türk müteahhitlerine de ciddi zorluk çıkarmaya başladığını, 2018’de yaklaşık 3 milyar dolarlık müteahhitlik işi aldıklarını, bu yıl sekiz ayda rakamın 21 milyon dolara düştüğünü bildiriyor. Kararın turizme de önemli etkisi olacak.

Suudlarla yakınlığı bilinen Bahreyn ve Dubai’nin de ülkemize yönelik gizli ambargo uygulayacağı gelen duyumlar arasında.

Melih Aşık’ın yazısı