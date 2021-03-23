Melih Aşık: Şubat sonuna kadar 50 milyon doz gelmesi gerekirdi, hala 15 milyon dozda kaldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Aralık 2020 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı:

“İnaktif aşıdan 50 milyon doz getirilmesi için sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon, ocak ayında 20 milyon, şubat ayında

10 milyon gelecek.”

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Bu hesaba göre, şubat sonuna kadar 50 milyon doz gelmesi gerekirdi.

Mart sonuna geliyoruz… Hâlâ 15 milyon dozda kaldık.

Sinovac’ın Türkiye distribütörü Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz, aynı yönde konuşmuş, “50 milyon doz için anlaşma yapıldığını, bu miktarın mart ayı sonuna kadar geleceğini” söylemişti.

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Anlaşma yapıldığı halde sevkiyat neden durdu?

Hükümet açıklamalı.

Melih Aşık’ın yazısı