Melih Aşık: Şu sıralar Kadıköy ve Şişli’de esnaf, kaldırım işgalinde birbiriyle yarış halindedir

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçenlerde Edirnekapı’daki Zabıta Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada kendisine İBB’ye ait gayrimenkullerde çok sayıda işgalci bulunduğu anlatılınca: “ İstanbul’u, kimsenin işgal etmesine müsaade etmeyeceğim” dedi, “İstanbul 1922’de işgalden kurtuldu, yeniden işgaline izin vermeyeceğiz” diye ekledi. Esnafın kaldırım işgaline de değindi.

Şu sıralarda özellikle Kadıköy ve Şişli’de esnaf kaldırım işgalinde birbiriyle yarış halindedir. Başkan umarız bir ara bu iki ilçenin çarşılarını şöyle bir dolaşır, durumu gözleriyle görür. Aksi takdirde sözleri havada kalır.

Reklam

Melih Aşık’ın yazısı