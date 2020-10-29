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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Sonradan gelenler Cumhuriyet’in ilkelerini birer birer rafa kaldırdılar

Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşundan ölümüne kadar 15 yılda yaptığı tüm devrimler çağdaş bir ulus yaratmak ve demokrasinin alt yapısını hazırlamak hedefine yöneliktir.

Gençlere çağrıda bulundu:

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“Cumhuriyet’i bizler kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz.”

Ne var ki sonradan gelenler Cumhuriyet’in ilkelerini birer birer rafa kaldırdılar. Önce bağımsızlık terk edildi. Ardından, laiklik başta olmak üzere Cumhuriyet’in diğer kazanımları.

Emperyalizm savaşta kaybettiklerini para vaadiyle geri aldı.

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Siyasetçiler Cumhuriyet değerlerini oy uğruna harcadılar.

En utanılacak olan mı? Mirası har vurup harman savrulan, ilkelerine ihanet edilen Atatürk ve döneminin bugün hâlâ mevcut sorunların kaynağı olarak gösterilmesidir.

Hem komiktir hem hazin…

Melih Aşık’ın yazısı

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