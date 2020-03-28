Melih Aşık: Sıkı önlemler almak için rakamlarda patlama beklemeyelim

Türkiye’de salgın hangi düzeylere ulaşır? Hesabı kolay…

Nüfusa, yapılan test sayısına, tespit edilen vaka sayısına ve ölüm oranına bakarak yakın gelecekteki tabloyu bugünden saptayabilirsiniz. Gelecek maalesef parlak görünmüyor.

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Sıkı önlemler almak için rakamlarda patlama beklemeyelim.

Mesela bir öneri… Kovid-19 teşhisi konulan kişiler, eğer ayakta iseler doğru evlerine gönderiliyor. Evler muhtemelen kalabalık. Hastalık kolayca diğer fertlere bulaşıyor. Onlar da taşıyıcı olarak sokakta ona buna bulaştırıyor.

Oysa… Kendisini tamamen izole etme imkânı olmayan pozitif kişiler için devlet pekâlâ oteller kiralayabilir. Bu kişiler hastalık sürecini otelde geçirebilir. Bu önlemle hastalığın yayılma hızı önemli ölçüde kesilebilir.

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Melih Aşık’ın yazısı