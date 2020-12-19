Melih Aşık: Salgında boşuna Avrupa şampiyonu olmadık; bu başarıyı da sürdüreceğiz anlaşılan!

Bir yakınımız önceki gün Hollanda’dan uçakla geldi.

Sorduk:

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– Uçağa binerken bir ateş kontrolü falan yapıldı mı?

– Hayır, sadece semptom var mı diye bir form doldurttular.

– Uçak tenha mıydı?

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– Hayır, tek boş koltuk kalmamıştı. Bunaltıcı bir kalabalık vardı.

– Alana inişte sorgu sual var mıydı?

– Hayır.

– Uçaktan inenler anında evlere dağıldı mı?

– Herkes anında dağıldı.

Bir haber de Edirne’den…

Türk Lirası’nın değerinin düşmesiyle birlikte Bulgaristan’dan akın akın insan geliyor, çarşı pazarda bol bol alışveriş yapıp aynı gün geri dönüyormuş.

Maske var, mesafe yok. Kontrol hak getire…

Biz bu salgında boşuna Avrupa şampiyonu olmadık. Bu başarıyı da sürdüreceğiz anlaşılan!

Melih Aşık’ın yazısı