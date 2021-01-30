Melih Aşık: Sağlık Bakanlığı böylesine gündemde olan bir ilaçla ilgili neden bir açıklama yapmıyor?

Şu anda tüm dünya bu virüs nedeniyle ölümcül bir salgın yaşıyor. Her gün dünyada binlerce insan ölüyor. Herkes dört gözle ilaç beklerken bizim Bursa’da birkaç doktor bu işi çözmüş! Aşıya bile gerek kalmamış neredeyse!

Ürün Sağlık Bakanlığı’nca ilk etapta gıda takviyesi grubunda ruhsatlandırılmış. Tıbbi cihaz statüsünde burun spreyi ruhsatlanırken, ağız spreyinin ise ruhsat aşamasında olduğu bildirilmiş.

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Bu ruhsatlandırma işi bulanık.

Ancak kuşkusuz binlerce Bursalı şu anda eczanelerden bu ilacı alıp kullanıyor.

Ama gariptir… Ne dünya basını, ne ünlü ilaç tekelleri Bursa’ya koşup ilaçla ilgileniyor. Ne de Türkiye’nin geri kalanı ilgili.

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Bizim Sağlık Bakanlığı böylesine gündemde olan bir ilaçla ilgili neden bir açıklama yapmıyor? Neden etkili mi etkisiz mi, yararlı mı zararlı mı olduğunu açıklamıyor?

Eğer etkiliyse bütün Türkiye’ye hatta dünyaya ilan edelim, milyonlarca insanın hayatını kurtaralım. Nobel’e aday olalım. Eğer işin içinde bir sahtekârlık varsa bunu yapanların devletçe tepelerine binelim, halkı aldatmalarına meydan vermeyelim.

Melih Aşık’ın yazısı