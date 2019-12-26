Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Rusya artık ‘anlayışlı’ davranmıyor…

İdlib’de Suriye rejimi ve Rusya’nın başlattığı harekât sonucu Türkiye’ye ait iki gözlem noktasının kuşatma altında kaldığı bildiriliyor. Sınırımıza doğru 100 bin kişilik bir göçmen dalgasının gelmekte olduğu da verilen haberler arasında.

Rusya artık ‘anlayışlı’ davranmıyor…

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Bunun sebebi acaba Türkiye’nin Astana sürecinde verdiği sözleri tutamamış ve sürenin dolmuş olması mı?

Yoksa Moskova… “Sen NATO ile birlikte beni Baltık’tan kuşatmaya çalışıyorsun. Libya’da karşı cepheye yerleştin. Üstüne üstlük Kanal İstanbul projesiyle Montrö Anlaşması’nı delmenin ve ABD’yi Karadeniz’e sokmanın yolunu açıyorsun. Ben de karşılığında seni İdlib’de sıkıştırırım” demek mi istiyor? Bunlar da ihtimaldir.

Melih Aşık’ın yazısı

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