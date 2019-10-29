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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Ramazan günlerinde hiphop dansı veya break konseri veriyor musunuz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ikinci gününde Üsküdar’da şenlik düzenliyor. Programı okuyoruz:

“DJ performansıyla başlayacak Üsküdar programı İBB Kent Orkestrası’nın sahne almasıyla devam edecek. Başta Cumhuriyet valsi olmak üzere Moonstar Anadolu Dansları, break dans performansı, Swing İstanbul Lindy Hop dans performası gibi etkinlikler yapılacak.

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Şemsipaşa ve Harem’deki küçük sahnelerde de İBB Mehteran Takımı, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu vs. yer alacak…”

Cumhuriyet Bayramı’nın bir anlamı vardır. O anlama ve o duygulara uygun müzikler seçilir. Her kesime hitap edeceğiz diye müzik çorbası oluşturmaya gerek yoktur. Ramazan günlerinde hiphop dansı veya break konseri veriyor musunuz? Şeker Bayramı’nı caz konseriyle kutluyor musunuz? Öyleyse…!

Melih Aşık’ın yazısı

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