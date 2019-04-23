Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Peki, bu TV kanallarının derdi nedir?

Ekranların bazı demirbaşları var ki… Her gece bir kanalda tartışmaya katılıyor. Bir kanalda görmeyince telaş etmiyorsunuz, nasıl olsa o sırada bir başka kanalda konuşmacı olarak yerini almış oluyor. Siyaset, ekonomi, sosyal olaylar, eğitim, hukuk hangi konuda tartışma olsa bu muhteremler ekranda… Her konuda engin bilgileri var. Ya da yok ama varmış gibi yapıyorlar.

Peki, bu TV kanallarının derdi nedir?

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Halkı aydınlatmak mı? Yoksa tartışma ve kavga çıkarması muhtemel kişileri bir araya getirip kafa ve reyting şişirmek mi? Bu ikincisi izleyiciye saygısızlık değil mi?

Melih Aşık’ın yazısı

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