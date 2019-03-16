Melih Aşık: Paralar havaya gitti, Kurtköy’deki pist yıllardır boş duruyor

Dünyanın en büyük spor olaylarından biri olan Formula 1 yarışları Avustralya’da başlıyor. Yarışlar yıl boyu Azerbaycan, Macaristan, Bahreyn, Meksika dahil 21 ülkede devam edecek.

Formula deyince… Bu işe biz de bir zamanlar heveslenmiştik. Yarışları izlemeye binlerce meraklı gelecek, oteller dolacak, zengin olacaktık. Bu heyecanla 205 milyon dolar harcayıp Kurtköy’de pist yaptırdık. 7 yıl üst üste yarış düzenledik. 2012’de takvimden çıkarıldık. Paralar havaya gitti. Kurtköy’deki pist yıllardır boş duruyor. Bazen otopark olarak kullanılıyor. Formula’nın getirilmesi için hayal pompalandığı sırada bir okurun bize yazdığı notu bu sütuna koymuştuk. Demişti ki genç adam:

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– Abi bu yatırım bu kadar kârlı olsa bize yedirirler mi?

Okur haklı çıktı…

Melih Aşık’ın yazısı