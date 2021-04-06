Melih Aşık: Ölenlerin kaçta kaçı aşılı? Aşılananların kaçta kaçı ölüyor?

Ordu CHP Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel çarpıcı bir açıklama yaptı. Dedi ki:

– Çin kaynaklı aşının etkinliği konusunda ciddi sorular var. Aşının iki dozunu da olmuş, üzerinden yeterli zaman geçmiş kişiler aşıya rağmen hastalanıyor. Ağır hastalık geçirenler de var. Sadece Ordu Sağlık Müdürlüğü’nde aşılaması tamamlanmış 80 personel geçtiğimiz günlerde Kovid oldu. Bunlardan sadece bir tanesi aşısızdı.

Reklam

Durum bu kadar vahim mi gerçekten?

Anlaması hiç de zor değil. Hastalanan ve ölen insanların kaçta kaçı birinci ve ikinci aşıyı yaptırmıştır? Bu oranlara bakarak durum saptanabilir.

Bu rakamları geçenlerde Ankara Milletvekili Murat Emir Sağlık Bakanı’na sordu. Yanıt alamadı. Ölenlerin kaçta kaçı aşılı? Aşılananların kaçta kaçı ölüyor? Rakamlar açıklanmalı. Gerçekler bilinmeli.

Reklam

Melih Aşık’ın yazısı