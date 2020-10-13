Melih Aşık: Milletvekilleri bu usulsüzlükleri kamuoyuna duyurduktan sonra ne oluyor peki?

Muhalefet milletvekilleri peş peşe Sayıştay raporlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük tespitlerini dile getiriyorlar.

Falanca bakanlıkta ihale yolsuzluğu, filanca kurumda milyonluk usulsüzlük…

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Milletvekilleri bu usulsüzlükleri kamuoyuna duyurduktan sonra ne oluyor peki? Hiç bir şey… Haber üç günde unutuluyor.

Yolsuzluk veya usulsüzlük, yapanın yanına kâr kalıyor.

(…)Sonuç: Milletvekilleri ve medya, yürütülen soruşturma ve davaları ısrarla izlemeli, suçluların ve sorumluların paçayı kurtarmasına engel olmalıdır. Fikri takip şart.

Melih Aşık’ın yazısı