Melih Aşık: Millet ile vekilinin birbirinden ne kadar koptuğunu ifade eden rakamlar

SGK’ya başvurduğunuzda gözlük camının ya da çerçevesinin bir miktarını kurum size ödüyor. Ne kadarını derseniz, hiç sormayın.

Bugünkü rakamlarla cam için 10 lira, ithal çerçeve için 38 lira ödüyor. Toplam 48 lira. Üstelik yüzde 20 oranında katılım payı kesiyor, size 38 lira kalıyor.

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Gözlüğünüzü ancak üç yılda bir değiştirebiliyorsunuz.

Üstelik bu fiyatlar 16 yıldır değişmiyor.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, rakamların artırılması için yasa teklifi hazırladı. TBMM’deki iktidar çoğunluğu evet derse rakamlar bir miktar artacak.

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Bu arada milletin vekiline gözlük için ne kadar para ödeniyor diye merak ederseniz söyleyelim:

Çerçeve için 511.00 TL (KDV dâhil), cam: 293.00 TL (KDV dâhil)

Millet ile vekilinin birbirinden ne kadar koptuğunu yukarıdaki rakamlar da ifade ediyor.

Melih Aşık’ın yazısı