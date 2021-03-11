Melih Aşık: Mesaj açık; hakkımda yazarsan dayağı yersin, üstelik seni hiç kimse kurtaramaz

Son bir yıl içinde Sabahattin Önkibar, Yavuz Selim Demirağ, Ahmet Takan, Murat İde, İzzet Tınmaz, Murat Üçkuş, Afşin Hatiboğlu, Kıymet Sarıyıldız, Orhan Uğuroğlu, Osman Güdü saldırılardan nasiplerini alan meslektaşlarımız. Bildiğimiz kadarıyla da şu anda bu saldırıları yapanlardan içeride olan yok.

Gültekin’e saldıranlar polis tarafından aranıyor. Bulunurlarsa ne olacağını geçmişten az çok biliyoruz. Bu saldırılar ve sonrasında verilen mesaj açık:

Reklam

“Hakkımda yazarsan dayağı yersin, üstelik seni hiç kimse kurtaramaz.”

Son saldırı büyük iddiayla hazırlanan ‘İnsan hakları eylem planı‘nın tam üstüne geldi. Plan ‘gazetecilerin mesleklerini kolaylaştırmak‘ amacını da içeriyordu. Bakın ne oldu…

Melih Aşık’ın yazısı