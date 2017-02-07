Melih Aşık: Meclis başkanının kaldığı özel hastaneye 10 garsonun gitmesi nedense aynı ilgiyi görmedi

1 milyon liranın üzerinde iletişim harcaması yapan TBMM Başkanlık Divanı üyesi CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen baskılara daha fazla direnemedi, Divan’dan istifasını vermek zorunda kaldı. Gerçi parayı cebine atmamış yine devlet kurumuna aktarmıştı ama belli ki sorumluluk sınırını da hayli aşmıştı.

Elif Doğan Türkmen olayı medyada, özellikle de yandaş medyada hayli geniş yer alırken benzer bir olay nedense aynı ilgiyi görmedi.

Hangi olay mı? Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın son rahatsızlığı sırasında tedavi gördüğü özel hastaneye Meclis’ten 10 kadar garsonun gönderilip ziyaretçilere hizmet sunması… Bir de, Meclis lokantasından aynı ziyaretçilere gönderilen yemekler… Garsonlar konusunda bir şey diyemeyen Kahraman’ın yakınları yemeklerle ilgili, “Özel bir kebapçı dükkânıyla anlaşmıştık, yemekler oradan geldi” şeklinde açıklama yaptılar ama…

“Yüzden fazla porsiyon” olarak dillendirilen bu yemeklerin parası nereden, kimin cebinden ya da hangi fasıldan ödendi? Madem milletvekillerinin harcamaları mercek altına alındı bu da açıklanmalı. Tabii ki, Meclis’in bir türlü açıklanmayan araç ve benzin masraflarıyla hastane ve ilaç harcamaları da…

Melih Aşık’ın yazısı