Melih Aşık: Mansur Yavaş’ın bu ilkesi diğer belediyelere örnek olmalı

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş uzun zamandır unutulan bir ilkeyi anımsatıyor:

– Ben Ankara Belediyesi’yle ilgili afişlerin altına adımı yazmıyorum, fotoğrafımı koymuyorum, çünkü bu ilanların bedeli benim değil halkın parasıyla ödeniyor, diyor.

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Türkiye’de genel uygulama ise maalesef böyle değil.

Belediye başkanı kent meydanlarına veya medyaya ilan veriyor. Bu kâh bir bayram kutlaması kâh bir yatırımla ilgili oluyor. Ve mesajın altına kendi adını koyuyor. Belediyenin parasıyla kendi reklamını yapıyor.

Mansur Yavaş’ın bu ilkesi diğer belediyelere örnek olmalı.

Melih Aşık’ın yazısı