Melih Aşık: Kılıçdaroğlu ve dar çevresi için zor günler başlıyor

CHP’den ayrılan ve parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce’yi Habertürk’te gazeteciler karşısında izledik. Kuracağı partinin başarısı hakkında hüküm vermek için vakit erken. Ancak bazı tahminler yapılabilir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Biz sağa da kaysak, kendi seçmenimizi yok da saysak, CHP’liler seçimlerde tıpış tapış gelir yine bize oy verir” düşüncesi geçerliğini yitirmiştir.

Reklam

İnce, CHP yönetiminin Cumhuriyet ilkelerinden ayrılmasından ve parti içi demokrasiyi terk etmesinden rahatsız olanları kendine çekecektir.

Şu sözü de önemlidir: “Şahıs partisi olmayacağız”...

İnce sözünü tutabilir, yeni partiyi şahsı etrafında değil de ‘Cumhuriyet ilkeleri‘ ekseninde oluşturursa ilerleme şansı doğacaktır…

Kılıçdaroğlu ve dar çevresi için zor günler başlıyor.

Reklam

Melih Aşık’ın yazısı