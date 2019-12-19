Melih Aşık: Kanal sohbetleri, iktidar ve muhalefet

Kanal İstanbul’un gündeme gelmesinin sebebini ve faydalarını iktidar ve ona yakın çevreler şöyle anlatıyor:

Gemi trafiğinin artması İstanbul Boğazı’nda tehlike yaratmaktadır, trafiğin bir kısmının kanala aktarılması güvenlik açısından elzemdir.

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Kanal yılda 6-8 milyar dolar getirisiyle yeni bir gelir kaynağı olacaktır.

Montrö Anlaşması Türkiye’ye Boğazlar üzerinde tam hakimiyet sağlamıyor. Yeni bir anlaşmayla Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki hakimiyeti artacaktır…

Peki, Kanal’a muhalefet edenler ne diyor? Şunları:

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Nasıl bir anlaşma yaparsanız yapın, ticaret gemilerini Boğaz varken kanaldan parayla geçmeye zorlayamazsınız.

En dar yeri 700 metre olan Boğaz’daki trafik, genişliği 150 metre olacak kanaldan her zaman daha güvenlidir. Bir tanker kazası Kanal’ı aylarca tıkayacak hem de çevresindeki yerleşimleri tehlikeye atacaktır.

Montrö’nün değişmesini sadece Karadeniz’e uçak gemisi, nükleer denizaltı vs. sokmak isteyen ABD istemektedir.

Melih Aşık’ın yazısı