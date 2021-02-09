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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: İstanbul’da aşı için özel mekanlar hazırlanmamış

Geçen ekim ayında aşının bulunduğu haberleriyle birlikte Avrupa ülkeleri aşı merkezleri hazırlamaya başladılar. Almanya’da spor salonları, konferans merkezleri, stadyumlar aşılama için hazırlandı. İngiltere’de keza. O yüzden Kadıköy’de bir aile hekimliğinde gördüğümüz manzara çok ilgimizi çekti.

Hekimler hastalarını odalarına kabul etmiyor, pencereden işlem yapıyorlardı. Fakat aşı olacaklar içerideki aşı odasına alınıyordu. Odaya aşı olacak kişi ile bir yakını giriyor, hemşireler ve doktorlar girip çıkıyor, küçücük odada aynı anda en az beş altı kişi bulunuyordu. İstanbul’da aşı için özel mekânlar hazırlanmamış, üç beş metrekarelik aşı odaları kullanılıyor. Oysa istense aşılama için pekâlâ ferah, havadar alanlar sağlanabilirdi. Hâlâ da vakit geçmiş değil.

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Bu arada grip aşısı hâlâ yok, onu da kaydedelim.

Melih Aşık’ın yazısı

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