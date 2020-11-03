Melih Aşık: İmar barışıyla imara aykırı binalara ruhsat verilmiş, sorumluları önceden kurtarılmıştır

Oturduğunuz apartmanın depreme dayanacağından kuşku duyuyorsunuz diyelim. Belediyeye başvurup konutun muayeneden geçirilmesini isteyebilirsiniz. Ancak bina 99’dan önce yapılmışsa belediye yüzde 99 oranında güçlendirme ve yıkım kararı verecektir. Güçlendirme ucuz bir işlem değildir. Binanın yıkılıp yeniden yapılmasına gelince… Apartman lüks semtteyse müteahhit fazla daire yaparak diğer daireleri ucuza getirebilir. Fakir semtteki binanın yeniden yapımına ne müteahhit talip olur ne daire sahipleri bu yükün altından kalkabilir. Sonuçta kişi konutun depremde yıkılacağını bile bile içinde oturmaya devam eder. Bu kısır döngüyü kırmak için yasa çıkartmak gerekir. Ama kimse oralı değildir. Üstelik imar barışıyla imara aykırı binalara para karşılığı ruhsat verilmiş, sorumluları önceden kurtarılmıştır.

Melih Aşık’ın yazısı