Melih Aşık: İlginç olan iktidar partisinin de muhalefet partisi gibi vaatlere sarılması…

Her seçim öncesi olduğu gibi doğal olarak yine bol bol vaat dinliyoruz. İlginç olan iktidar partisinin de 16 yıllık başarılarını anlatacağı yerde muhalefet partisi gibi vaatlere sarılması…

Vaat deyince akla Süleyman Demirel geliyor. Demirel gazetecilerle sohbet ederken bir gazeteci atılıyor:

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– Efendim siz seçim öncesi işsizliği 3 ay içerisinde bitireceğinizi vurgulamış ve bize ‘Bunun altını çizin’ demiştiniz, ben de çizmiştim. Buyurun bakın…

– Kâğıdı vermene gerek yok. O gün ‘altını çizin’ demişim değil mi? Çıkar kalemini tekrar. Al kâğıdı eline, bul o satırları. Buldun mu?

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– Buldum efendim…

– Hah tamam; şimdi de üstünü çiz!

Melih Aşık’ın yazısı