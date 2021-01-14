Melih Aşık: İktidara geldiği takdirde CHP’nin ne yapacağını vatandaş bilmiyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup konuşmasını TV’de izledik.

Ağır konuştu. Sert cümleler kurdu. Partinin başında Ecevit veya Baykal olsa daha etkili bir konuşma yapamazdı.

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Ancak konuşmalar etkili olsa da sonucu değiştirmiyor.

CHP 10 yıldır oyunu artıramıyor, yüzde 25’lerde dolaşıp duruyor.

Çünkü iktidara geldiği takdirde CHP’nin ne yapacağını vatandaş bilmiyor. Ülkeyi daha iyi yöneteceği konusunda kuşkulu.

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CHP’nin ideolojisi olmayan bir parti olduğunu birkaç yıl önce Kemal Bey bizzat itiraf etmişti.

İdeolojisi olmadığı için buna uygun bir programı da yok.

CHP AKP’den farklı olarak ne yapacağı konusunda halkı aydınlatmıyor, AKP’den farklı bir sistem iddiası ortaya koymuyor.

Melih Aşık’ın yazısı