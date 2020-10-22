Melih Aşık: Hükümet en azından kendi halkına Meis etrafında neler olup bittiğini anlatmalı

Olay şudur… Yunanistan, Türkiye kıyılarına 2 kilometre ötedeki Meis adasının kıta sahanlığı hakları olduğunu iddia etmekte, Türkiye’nin bu alanda araştırma ve sondaj yapmasını protesto etmektedir. Kıta sahanlığı malum, bir ülkeye kıyısından 200 metre derinliğe kadar, deniz dibi kaynakları üzerinde egemenlik hakkı veriyor. Türkiye Ege adaları ve Meis’in ana karanın uzunluğu içinde yer aldığını, bu yüzden kıta sahanlığı hakkının bulunmadığını savunuyor. Adalet Divanı’nın da bu durumu haklı gösteren kararları vardır. Yunanistan ise kıta sahanlığı tezinde ısrarlı. Onların hesabına göre Meis’in ana karasının 4 bin katı büyüklüğünde kıta sahanlığı vardır!

Yunanistan her gün AB ülkelerine, ABD’ye, BM’ye şikâyet mektupları yazıyor.

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Türkiye’nin mektup yazacağı merci yoktur. Ancak hükümet en azından kendi halkına Meis etrafında neler olup bittiğini, Yunanların ne istediğini, Türkiye’nin hangi hakları bulunduğunu anlatmalı. Bizim kamuoyu da olup bitenden pek haberli görünmüyor.

Melih Aşık’ın yazısı