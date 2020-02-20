Melih Aşık: Hoca Nasrettin bu kadarını düşünmemiştir

Nasrettin Hoca’nın sözü malum: “Tanrı fakir kulunu sevindirmek için eşeğini önce kaybettirir, sonra buldururmuş.”

Bizim yargı sisteminde de suçsuz insanlar önce hapse atılıyor, sonra beraat ediyor, bu şekilde mutlu ediliyor.

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Ancak Osman Kavala bu sistemden de yararlanamadı. 840 günlük mahpusluktan sonra beraat ettirilip sevindirildi ama aynı gün tekrar gözaltına alındı. Meğer kendisi hakkında rafta bekletilen ikinci bir dosya varmış. 15 Temmuz’dan 3.5 yıl sonra 15 Temmuz’a bulaştığı için gözaltı oldu. Hoca Nasrettin bu kadarını düşünmemiştir.

Melih Aşık’ın yazısı