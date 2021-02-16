Melih Aşık: HDP tüm partilerden bir heyet oluşturup sınıra gitmeyi önermiş, başbakan kabul etmemişti

Semih Özbey 2015 yılı eylül ayında, Tunceli Pülümür yolunda özel aracıyla giderken PKK’lı teröristler tarafından rehin alınmıştı. Semih, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’in tek oğluydu. Baba Özbey tek ve sevgili oğlunu kurtarmak için yıllar yılı uğraştı. Başvurmadığı yer kalmadı. Bizi de zaman zaman arıyordu. Konuyu yazıyorduk. Devlet PKK’nın elindeki rehineleri kurtarmak için operasyon yapmıyordu. Doğru olan da buydu. Eğer kurtarmak garanti değilse operasyon rehinelerin ölümüyle sonuçlanırdı. Ancak Gürsel Özbey’e göre rehinelerin kurtarılması için sivil çaba da gösterilmiyordu. Meclis’te soru önergeleri her defasında reddediliyordu.

Baba Özbey zaman zaman HDP’ye ve İnsan Hakları Derneği’ne başvurarak aracılık yapmalarını istiyordu. HDP tüm parti temsilcilerinden bir heyet oluşturup sınıra gitmeyi önermiş, Başbakan Davutoğlu bunu kabul etmemişti.

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Melih Aşık’ın yazısı