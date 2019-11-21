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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: HDP erken seçim çağrısı yapmış, CHP’nin yüreğine inecek

HDP erken seçim çağrısı yapmış. CHP’nin yüreğine inecek… Tam “4 yıl rahat edeceğiz, koltuğumuzda dinleneceğiz” diye düşünürken HDP’nin bu işgüzarlığı canlarını sıkmış olmalı. Neyse ki erken seçim için TBMM’de yeterli sayı yok!

Melih Aşık’ın yazısı

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SON HABERLER

ABD konsolosluğunun Türk çalışanlarına ‘İslami değerlerle dalga geçtiği’ için gözaltı

Adana’da Cadılar Bayramı kutlamasında yayınladıkları videoda İslami değerlerle dalga geçtikleri gerekçesiyle sosyal medyada tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu’nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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