Melih Aşık: HDP erken seçim çağrısı yapmış, CHP’nin yüreğine inecek

HDP erken seçim çağrısı yapmış. CHP’nin yüreğine inecek… Tam “4 yıl rahat edeceğiz, koltuğumuzda dinleneceğiz” diye düşünürken HDP’nin bu işgüzarlığı canlarını sıkmış olmalı. Neyse ki erken seçim için TBMM’de yeterli sayı yok!

Melih Aşık’ın yazısı