Melih Aşık: Halk musluk suyu içmeye teşvik edilmeli

Damacana su fiyatı 15 lirayı aştı. Damacana su kullanan ailelerin aylık masrafı 250- 300 lirayı buluyor.

Peki Londra, New York, Paris dahil Batı’nın büyük metropollerinde musluk suyu içildiği halde İstanbul’da bu neden mümkün olmuyor?

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İSKİ Genel müdürü Raif Mermutlu ile bunu konuştuk. Sözlerini şöyle özetleyebiliriz:

“İSKİ barajlardan alınan suyu en modern araçlarla arıtıyor. Şehirde her aşamada sürekli su analizleri yapılıyor. Konutlara sağlıklı su aktarılıyor. Şehir suyu yumuşak ve içmeye uygundur. Eğer konutunuzda depo ve borular eskimemişse, kirlilik yaratmıyorsa musluk suyunu rahatça içebilirsiniz. Klor kokusu önceleri rahatsızlık yaratabilir. Ancak alışmak mümkündür. Ben de evimde musluk suyu içiyorum.”

Bizce… İstanbul Belediyesi bu konuda kampanya başlatmalı, halkı bilgilendirmeli, musluk suyu içilmez algısını kırmalı. Konutlar ve iş yerlerinden musluk suyu analizleri yapılmalı.

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Halk musluk suyu içmeye teşvik edilmeli. Böylece gereksiz masraf ve sömürüden de kurtulmuş oluruz.

Melih Aşık’ın yazısı