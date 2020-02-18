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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Gezi davasında hapis kararları çıktığı takdirde Türkiye’nin hukuk ve adalet karnesine ilişkin eleştiriler körüklenecektir

Gezi davasının bugün altıncı duruşması görülecek…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM, 10 Aralık 2019 tarihli kararında Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması kararını açıkladı. AİHM’ye göre, iddianamede Osman Kavala’nın şiddete başvurduğunu gösteren kanıt yoktu. Demokratik haklarını kullanması suç olarak niteleniyordu.  Gezi’ye sadece birkaç plastik masa ile sandviç göndermişti.

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi AİHM’nin tahliye talebini reddetti.

Mücella Yapıcı da bugünkü duruşmada tutuklanabileceğini söylüyor.

Mimar Mücella Yapıcı, biz gazetecilerin, şehirde imara aykırılıklar görüldüğünde bilgi almak için ilk aradığı isimdir. Ömrü kenti imar hoyratlığına karşı korumakla geçti.

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Bugün mahkûmiyet ve hapis kararları çıktığı takdirde hem iç hem dış dünyada Türkiye’nin hukuk ve adalet karnesine ilişkin eleştiriler körüklenecektir. Bu durum yurdunu seven herkesi biraz daha üzer…

Melih Aşık’ın yazısı

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