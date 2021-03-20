Melih Aşık: Gecikmenin sebebi ne, kule kaça mal oldu; bunları da merak etsek iyi olmaz mı?

Gazetelerimiz sık sık Çamlıca’da inşa edilen televizyon kulesinin Avrupa’nın en yükseği olduğunu yazıyor.

Gerçekten öyle mi? Hayır. Araştırmacı Semih Kalkan’ın gönderdiği bilgiye göre bizim kule Avrupa’da üçüncü. Bu alanda birinci OSTANKİNO (Moskova) 540.1 metre, ikinci KİEV TV Kulesi 385 metre. Üçüncü Çamlıca kulesi 369 metre. Bu uzunluklara antenler dahil.

Reklam

Bu arada bir merak… Her şeyin en büyüğü, en uzunu vs. bizde olmak zorunda mı? En uzun kule bizde olmasa ne olur? Neden bu tür inşaatlar için “En ucuza biz ürettik” diye övünmüyoruz? Çamlıca kulesinin temeli 2016 yılında atılmıştı. 2018 yılında hizmete girecekti. Şu anda üç yıllık gecikme var. Sebebi nedir bu gecikmenin? Kulenin tahmini bedeli neydi, kaça mal oldu? Bunları da merak etsek iyi olmaz mı?

Melih Aşık’ın yazısı