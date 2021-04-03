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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Geçen yıl vaka sayısı 4 bin dolayındayken cuma ve teravih namazlarına ara verilmişti

Korona salgınında yeni vaka sayısı 40 bini aştı. Bu yarışta dünyada beşinci, Avrupa’da Fransa’dan sonra ikinci durumdayız. Almanya’yı ve İtalya’yı vaka sayısında ikiye katladık. Demek ki doğru tedbirleri almıyoruz.

Profesör Levent Akın, “Bugünkü vakalar, nisanın 10-15’inde hastanelere yansıyacak, diyor, eğer yoğun bakımlar hastalara cevap veremeyecek duruma gelirse tam kapanmaya gitmekten başka çare kalmayacak.”

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Hal böyleyken, alınan tedbirler yaklaşan tehlikeyle uyumlu görünmüyor.

Geçen yıl vaka sayısı 4 bin dolayındayken cuma ve teravih namazlarına ara verilmişti.

Bu yıl vaka sayısı 40 bini aştığı halde, vakit, cuma ve teravih namazları serbest bırakıldı.

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Ramazanda lokantalar kapalı, insanların iki metre arayla oturması sakıncalı ama 20 rekat teravih namazını yüzlerce kişinin aynı safta kılması serbest.

Melih Aşık’ın yazısı

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