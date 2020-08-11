Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Devlet bu yolda örnek olmak zorunda değil mi?

Sağlık Bakanı başta olmak üzere bütün devlet sözcüleri hep bir ağızdan tekrarlıyorlar:

– Tedbir, tedbir, tedbir…

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Nedir tedbirler? Maske, mesafe, temizlik…

Yolumuz zaman zaman Kadıköy Merkez Postanesine düşüyor… Çevredeki kafelerde, lokantalarda bulaşsavar (dezenfektan) bulunuyor Ancak binlerce kişinin girip çıktığı devlet kuruluşu PTT’de bulaşsavar yok

Tabii eminiz içerdeki memurlardan birine “neden yok” diye sorarsanız tezgâh altından bir şişe kolonya çıkarıp size uzatacaktır. Birçok kuruluş bunu yapıyor. Ama devlet bu yolda örnek olmak zorunda değil mi?

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Bu mu tedbir?

Melih Aşık’ın yazısı

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