Melih Aşık: Cumhuriyet yazarları beş aydır iddianame yazılmasını ve mahkemeye çıkarılmayı bekliyor

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla geçen hafta FBI tarafından New York’ta gözaltına alındı. Atilla, aynı gün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine konuldu.

Hakan Atilla’nın yakalandığının hemen ertesi gün tutuklanması bizim devlet büyüklerinin dikkatini çekmişti. Şüphelinin bir gün içinde mahkemeye çıkarılmasını ‘manidar’ ve tuhaf bulmuşlardı.

Aynı gün Cumhuriyet gazetesinde yine o manşet vardı: “Cumhuriyet yazarları 150 gündür tutuklu”

Bugün 154. gün… Cumhuriyet yazarları 5 aydır iddianame yazılmasını ve mahkemeye çıkarılmayı bekliyor. Devlet büyükleri! bunu manidar değil çok olağan buluyorlar. Çünkü bu topraklarda hukuk dediğin manasız bir şey!

Melih Aşık’ın yazısı