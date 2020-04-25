Melih Aşık: CHP, bu kurumlardaki atama ve faaliyete yorum yapmıyor

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Profesör Ahmet Yaramış atandı. Gazeteler, Profesör Yaramış’ın Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar yönetim kurulu üyesi olduğunu yazdı. Hakkında başka bir şey şimdilik bilmiyoruz.

Bizim dikkatimizi çeken… Atatürk’ün vasiyeti üzerine İş Bankası Yönetim Kurulu’na üye veren… Ve Atatürk’ün miras bıraktığı hisselerin Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarına aktarılmasını gözeten CHP’nin bu kurumlara yapılan atamalar ve yürütülen faaliyetlerle ilgili hiçbir yorum yapmaması… Atanacak kişilerin nitelikleriyle ilgili atama öncesi ve sonrası görüş belirtmemesidir. Bugüne dek CHP’de gözlediğimiz tavır bu oldu.

Melih Aşık’ın yazısı