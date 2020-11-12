Melih Aşık: Bu, Almanya’nın başarısıdır; Şahin’i başarıya ulaştıran Almanya’nın imkanlarıdır

Alman televizyonlarında birkaç röportaj izledik. Uğur Şahin’in Türk kökenli olduğundan pek söz etmiyorlar.

Alman basını “Aşıyı Almanya buldu” diye yayın yapıyor.

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Bizim gazetelerde ise “Almanlar aşıya sahip çıktı” diye sitemli yazılar var.

Ancak doğrusu da o… Bu başarı Almanya’nın başarısıdır. Şahin’i başarıya ulaştıran Almanya’nın imkânlarıdır.

Aziz Sancar’ın Nobel ödülüne ulaşması da Amerika’nın imkânlarıyla mümkün oldu.

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Milli Takım’a bakın… Her maçta sahaya çıkan futbolcuların yarısı Almanya altyapısından yetişmedir.

Türkiye’de yetişen çocukların eğitiminden sorumlu olanlar ne düşünüyor bu konuda?

Melih Aşık’ın yazısı