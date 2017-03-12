Melih Aşık: Böylesi hangi demokraside görülmüş!

Hele şu Cumhurbaşkanı yardımcıları…Başlı başına olay..

Sayıları belli değil… Seçimle gelmiyorlar. Cumhurbaşkanı tarafından atanıyorlar… İlkokul mezunu bile olabilirler… Cumhurbaşkanı seyahate çıktığında veya hastalandığında onun yerine geçiyor, aynı yetkileri kullanıyorlar.

Ülke o zaman seçilmemiş, halkın tanımadığı biri tarafından alınacak kararlara teslim oluyor. Cumhurbaşkanı belki kendi almaktan çekindiği kararları ona aldıracak. Adam görevde suç işlerse ancak 400 oyla (bulunması imkânsız bir rakam) Yüce Divan’a sevk edilebiliyor.

Böylesi hangi demokraside görülmüş!

Melih Aşık’ın yazısı