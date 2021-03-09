Melih Aşık: Böyle bir bahaneyi hapis tutulan Boğaziçili gençlere anlatamazsınız

Kadın cinayetleri tüm toplumu ettirecek kadar arttı. Kadına şiddet denince alınan önlemlerden biri erkeğe ‘uzaklaştırma’ cezası vermek. Belirlenen süre için verilen bu cezada erkeğin kadına yaklaşması yasak. Peki, yaklaşırsa ne oluyor? Bildiğimiz kadarıyla pek bir şey olmuyor. Daha doğrusu, caydırıcılık anlamında pek bir şey olmuyor. Son örnek, Zeynel Korkmaz adlı kişi, hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde bunu dinlemedi ve eşini öldürdü.

Bu ceza verildiğinde en azından ilgili kişiye zorunlu olarak elektronik kelepçe takılamaz mı? Bu yöntem niye uygulanmaz? Yeterince elektronik kelepçe yok, gibisinden bir bahane herhalde söz konusu olamaz. Böyle bir bahaneyi en azından bir aydır evlerinde elektronik kelepçeyle hapis tutulan Boğaziçili gençlere anlatamazsınız.

Reklam

Melih Aşık’ın yazısı