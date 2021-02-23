Melih Aşık: Bir gün bile çalışıp görevden alınsalar, brüt maaşın 36 katı tazminat alıyorlarmış

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay raporundan bir bölüm açıklıyor.

PTT iştiraki (yüzde 100) olan Bilgi Teknolojileri A.Ş’de bir sözleşme modeli uygulamaya konulmuş.

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Genel müdür ve yardımcıları üç yıllık sözleşme imzalayarak çalışıyor..

Bu üç yılın içinde sadece bir gün bile çalışıp görevden alınsalar, brüt maaşın 36 katı tazminat alıyorlarmış.

Bu miktar 36 yılık kıdem tazminatı anlamına geliyor.

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Örneğin, sadece bir yıl çalışan bir kişiye sözleşmesi iptal edilince 847.523 TL tazminat ödenmiş.

Sayıştay raporunda durum eleştirilmiş.

Ancak PTT yeni bir düzenlemeye gitmemiş.

Melih Aşık’ın yazısı