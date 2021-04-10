Melih Aşık: Bayrağın parası İmamoğlu’nun cebinden mi çıktı, belediye kasasından mı?

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Giresun’a 10 metre uzunluğunda dev bir bayrak göndermiş. Üzerinde “Giresunspor’a Süper Lig yolunda başarılar” yazıyor. Bayrak yüksek bir binaya asılmış. Bina sahibi şikâyetçi olmuş. AKP’li belediye devreye girmiş, bayrak indirilmiş falan. Anlaşılamayan noktalar…

1. Ligin bitmesine altı hafta var. Giresun’u üç puan geriden Samsun, dört puan geriden Altay, beş puan geriden A. Demirspor izliyor. Neden sadece Giresun’a iyi şans dileniyor?

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2. İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun Giresunlu imiş. Sebep bu mu? Böyle sebep olur mu?

3. İmamoğlu bayrağın altına “Ekrem İmamoğlu” imzasını atmış. Bayrağın parası İmamoğlu’nun cebinden mi çıktı, belediye kasasından mı? Kutlama kimin parasıyla yapılıyor?

Yapılan işlerin mantığını, harcanan paraların kaynağını sormak zorundayız.

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Melih Aşık’ın yazısı